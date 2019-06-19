ترامب يطلق رسميا حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في مهرجان في فلوريدا

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا حملته لولاية رئاسية ثانية عام 2020 خلال مهرجان حاشد في أورلاندو في فلوريدا، متباهيا بكون الاقتصاد الأميركي "موضع حسد" العالم، محذّرا من أن "الكراهية والتعصب والغضب تقود خصومنا الديموقراطيين المتطرفين. انهم يريدون تدميركم ويريدون تدمير بلادنا كما نعرفها، لكن هذا ليس مقبولا، وهذا لن يحدث".
وأمام نحو 20 ألفا من مناصريه على الأقل، تعهد ترامب بـ"زلزال في صناديق الاقتراع. لقد فعلناها مرة وسنفعلها مجددا، وهذه المرة سننهي المهمة"، مشددا على "أننا سنحافظ على أميركا عظيمة مرة أخرى وأفضل من أي وقت مضى".
وأضاف: "لهذا أقف أمامكم الليلة لإطلاق حملتي الانتخابية رسميا لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة"، مشجعا الحشد مرارا على الهتاف ضد الصحافيين الذين يغطون المهرجان، والذين وصفهم بأنهم "أخبار مضللة".
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