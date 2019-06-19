شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي اخواني سابق يرصد أسباب إصرار الإخوان على نشر الشائعات لتشويه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان، عددا من الأسباب التى تجعل تنظيم الإرهابى مصرا على نشر الشائعات ضد الدولة المصرية، قائلا :"يسخر الإخوان كل إمكاناتهم المادية و البشرية فى محاربة الدولة المصرية، فمنذ اللحظة الأولى من الإطاحة بحكمهم وهم فى حالة حرب حقيقية ضد مصر و شعبها".

وأضاف "البشبيشى" :" استخدم الإخوان فى تلك الحرب كل الوسائل لعلهم ينجحون فى العودة للسلطة مرة اخرى، فقد استخدموا سلاح الإرهاب و العنف و قتلوا وسفكوا دم المصريين و حرقوا المنشآت العامة و الكنائس وكانت النتيجة فشل مزرى و عار حاق بهم، كما استخدموا سلاح تحريض القوى الأجنبية و فشلوا ايضا" مضيفًا :" والآن لم يبق لهم إلا العالم الافتراضى والاعلام و السوشيال ميديا يبثون منها سمومهم و اشاعاتهم لإحداث اكبر قدر من الارتباك و البلبلة فى صفوف المصريين لعرقلة الدولة فى التحرك للإمام فكل يوم يمر هو خسارة للإخوان و مكسب لمصر".

وتابع :"سلاح الشائعات سلاح من ضمن أسلحة الحروب الحديثة و هو سلاح سهل لا يكلفهم سوى المال فقط، ايضا من المعروف أن الاخوان كيان يدمن الكذب و التدليس و قائم على قلب الحقائق وخلط الأوراق و تاريخهم يؤكد ذلك" مضيفًا :"فقد حاولوا قتل الرئيس جمال عبد الناصر ثم أشاعوا أنه هو من دبر هذه التمثيلية للتخلص منهم وكثير من الأحداث التاريخية التى تثبت ان الكذب جزء اصيل من تركيب الشخصية الإخوانية".