شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل"اقتراحات النواب": البرلمان يتعاون مع الحكومة لصالح الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد حمدى دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مجلس النواب حقق العديد من الإنجازات على مدار أدوار الانعقاد الأربعة منذ بدء انعقاده فى 2016 وحتى الآن، سواء على المستوى التشريعى أو الرقابي.

وأضاف "دسوقي"، فى تصريحات له، إن مجلس النواب يتعاون مع مؤسسات الدولة الأخري، وينسق ويتعاون مع الحكومة لتحقيق الصالح العام للوطن، وسيواصل أعضاء مجلس النواب دورهم وإنجاز الخدمات العامة للمواطنين فى الدوائر حتى آخر يوم لهم فى المجلس.

وأشار وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن البرلمان سيواصل خلال الفترة المتبقية له بدور الانعقاد الرابع ودور الانعقاد الخامس، فتح القضايا والملفات الملحة وإنجاز التشريعات المهمة والضرورية.