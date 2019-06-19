"محلية البرلمان" تناقش 7 طلبات إحاطة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة 7 طلبات إحاطة متعلقة بمشاكل محافظة دمياط.

وتناقش خلال الاجتماع الأول: طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد الرحمن محمد البكري، بشأن: زيادة ميزانية الرصف بمركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما، ومراجعة أعمال محافظة دمياط الخاصة بالخطة والموازنة للعامين 2018 /2019 وخطة خريطة الرصف والصرف وكافة المشروعات الخدمية وكيفية التوزيع على المراكز والوحدات المحلية وتحديد الأولويات.

ويناقش الاجتماع الثاني طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبد الرحمن محمد البكري، بشأن تجاوزات رئيس مجلس مدينة السرو – مركز الزرقا – محافظة دمياط مع الأهالي والمعاملة السيئة للباعة الجائلين وأصحاب الحاجات المترددين على مجلس المدينة والمجاملات في تنفيذ اعمال الرصف، وعدم اهتمام محافظة دمياط بمركزي فارسكور والزرقا في مجالات البنية التحتية (رصف – كهرباء – مياه – صرف صحي) فضلًا عن سوء حالة النظافة بهما.

فيما يناقش الاجتماع الثالث طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إيفلين متى بطرس، بشأن وقف قرارات الإزالة الجارفة بمحافظة دمياط لحين صدور قانون التصالح، ونقل الأسواق العشوائية بمحافظة دمياط وخاصة سوق الجمعة الذي يقام بمدينة دمياط بشارع المعارض الرئيسي من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ويتسبب في تعطيل حياة المواطنين بهذه المنطقة.