ترامب يطلق حملته الانتخابية بشعار "سنحافظ على أمريكا عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا حملته لرئاسة الولايات المتحدة لعام 2020. وقال ترامب: "سنسعى نحو جعل أمريكا عظيمة مجددا، ثم سنحافظ على أمريكا بالفعل عظيمة". وأضاف ترامب أمام حشد في ساحة بولاية فلوريدا: "سنحافظ عليها أفضل مما كانت عليه من قبل على الإطلاق ، ولهذا السبب أقف أمامكم الليلة لأطلق حملتي لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة".

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