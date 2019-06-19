"تضامن البرلمان" تناقش رؤية مصر 2030 بشأن الزيادة السكانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا الأربعاء، لمناقشة الأزمة السكانية وذلك في حضور عدد من الخبراء المتخصصين في هذا الشأن، والمجلس القومي للسكان، لمتابعة خطوات الدولة في هذا الصدد.
ويتطرق الاجتماع للوقوف على ما تم تنفيذه من خطوات في رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها بشأن القضية السكانية والعقبات التي من الممكن أن تقف حائلا دون تنفيذ هذه الخطة فى هذا الصدد، بالإضافة للاستماع لمجموعة من الخبراء حول الأفكار التى سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة فى حل هذه الأزمة.
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