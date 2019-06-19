محافظ السويس يتفقد الاستاد للوقوف على التجهيزات النهائية قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، طريق مدخل طويق السويس - القاهرة داخل المدنية وشارع صلاح نسيم وميدان فكري زاهر وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية لاستقبال المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية.

كما تابع اللواء "صقر" يرافقه القيادات التنفيذية أعمال التجميل الجارية بشارع الجلاء ومدخل استاد السويس الرياضي وحديقة السوايسة وميدان مصطفي النحاس أمام النادي الاجتماعي.

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ووجه صقر، القيادات التنفيذية بمتابعة الأعمال النهائية التي تتم بالطرق والتجميل والانارة العامة والميادين.

كما طالب المحافظ بتأكيد جاهزية السويس لاستقبال العرس الكروي الكبير بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظم بمصر وتستضيف السويس مباريات المجموعة الخامسة بمنتخبات تونس وموريتانيا وأنجولا ومالي، وتبدأ أولى المباريات في السويس 24 يونيو بين منتخب تونس وانجولا ثم مباراة موريتانيا ومالي.

وأكد المحافظ، على جميع الأجهزة بالعمل على قدم وساق لاستقبال المنتخبات وتقديم التسهيلات كافة لاستضافتهم والترحيب بهم، مشيرًا إلى الانتهاء من أي أعمال متبقية داخل وخارج الاستاد وعلى الطرق الرئيسية والميادين، للظهور بمظهر يشرف مصر. ​