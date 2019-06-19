لوجود مشاكل مع خطيبته.. شاب ينتحر شنقًا بالخصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أقدم سائق توك توك علي الانتحار، بشنق نفسه بحبل غسيل بجنش سقف حجرته بمسكنه لمروره بمشاكل مع خطيبته، حيث جرى نقل الجثة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بوصول جثة المدعو "أحمد.م.ط" 33 سنة، سائق توك توك، لمستشفى السلام، متوفيا إثر قيامه بالانتحار.

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جرى علي الفور إخطار اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية.

وانتقل المقدم محمود عادل، رئيس مباحث قسم الخصوص، وتبين أنه علق نفسه بحبل غسيل بجنش بسقف حجرته بمسكنة الكائن بشارع وادى النيل بمدينة الخصوص.

وتبين من التحريات أن المتوفي أقدم على الانتحار لمرور بمشاكل مع خطيبتة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.