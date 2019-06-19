ترامب يطلق من فلوريدا حملته الانتخابية لولاية ثانية عام 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية عام 2020 في مهرجان حضره الآلاف من أنصاره بولاية فلوريدا.

وخلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو بفلوريدا، حيث احتشد نحو 20 ألفا من مناصري الرئيس الأمريكي وهم يهتفون "يو أس آيه"، خاطب ترامب الحشد بالقول إنهم شكلوا معا "حركة سياسية عظيمة" أجبرت "مؤسسة سياسية معطلة فاسدة" على الأفول.





وكان عدد كبير من شخصيات الحزب الديمقراطي أعلنوا ترشحهم لتحدي الرئيس الجمهوري خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتضم الساحة أكبر عدد من المرشحين الديمقراطيين خلال الانتخابات التمهيدية منذ عام 1980.

Advertisements

وقبل المهرجان كتب ترامب على "تويتر" أن "الناس لم يشهدوا شيئا كهذا (إلا إذا كنت تعزف الجيتار).. سيكون المهرجان ضاريا".





وأشار ترامب إلى منصة الإعلام التي تعج بالصحفيين والكاميرات قائلا "هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك"، ليؤازره الحشد بالهتاف.

واعتبر ترامب أن اقتصاد البلاد الآن "موضع حسد" العالم، وربما "أعظم اقتصاد حصل عليه الأمريكيون في تاريخ بلادنا".