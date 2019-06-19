شكرا لقرائتكم انشقاق في قوات الوفاق.. كتيبة تلتحق بالجيش الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت "الكتيبة 185 مشاة"، انشقاقها ع قوات حكومة الوفاق والتحاقها بالجيش الليبي، لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والعصابات الإجرامية وقوى الإرهاب.

وأكدّت الكتيبة في بيان مصور، مساء الثلاثاء، أنّها تعلن انشقاقها بالكامل عن الللواء الثاني التابع لحكومة الوفاق بالمنطقة العسكرية بطرابلس، وانضمامها إلى القيادة العامة للجيش بكامل منتسبيها من ضباط وضباط صف وجنود وعتادها العسكري، وقالت إنها أصبحت تؤيد العملية العسكرية لقوات الجيش ضد المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية بالعاصمة، ومستعدة للمشاركة فيها.

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ومنذ إطلاق العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس مطلع شهر أبريل الماضي، أعلنت عدة وحدات أمنية وشرطية في مناطق بغرب ليبيا، انشقاقها عن وزارة داخلية حكومة الوفاق، وتأييدها للجيش الليبي في معركته لانتزاع العاصمة طرابلس من المليشيات االمسلّحة.

وميدانيا، تتواصل الإشتباكات العنيفة والقويّة، بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، في محور طريق المطار، من أجل السيطرة على مطار طرابلس العالمي جنوب غرب العاصمة