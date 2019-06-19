شكرا لقرائتكم استهداف قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في الموصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد بيان للجيش العراقي بأن صاروخاً سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية في مدينة الموصل، شمال البلاد، في وقت متأخر الثلاثاء، في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية. وقال إن الصاروخ الذي أطلق كان من طراز كاتيوشا قصير المدى.

وقال القائد العسكري في مدينة الموصل إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار. وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن الصاروخ المحلي الصنع أطلق من غرب الموصل عبر نهر دجلة.

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وقالت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" بشكل منفصل إن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا على القاعدة.

وسقطت ثلاثة صواريخ على قاعدة "التاجي" التي تستضيف قوات أميركية شمالي بغداد الاثنين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ قرب قواعد عراقية هذا الأسبوع.