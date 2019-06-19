شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بعدم فسخ التعاقد مع المعلمين أصحاب العقود المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة حول ما تردد بشأن فسخ عقود المعلمين أصحاب العقود المؤقتة، الذين تم التعاقد معهم خلال الأشهر القليلة الماضية عقب إجراء مسابقة وذلك لسد العجز فى المعلمين فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار عضو مجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم كانت حريصة على سد عجز المعلمين فى عدد من المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية وقامت بتنظيم مسابقة للعقود المؤقتة وتم اختيار عدد من المعلمين وتوزيعهم على المدارس المختلفة حينذاك وعقب الانتهاء من العام الدراسى هناك أبناء عن فسح التعاقد معهم وإجراء مسابقة أخرى مع حلول العام الدراسى الجديد.

وأوضح النائب أن المعلمين الذين عملوا لمدة شهرين اكتسبوا مزيد من الخبرات ولابد من الإبقاء عليهم، بالإضافة إلى أن إجراء مسابقة اخرى يعنى اهدار للمال العام، لافتا إلى أنه فى حال استمرار العجز على الوزارة أن تجرى مسابقة تكميلية للوصول لعدد المعلمين المطلوب، رافضا فسخ التعاقد مع المعلمين أصحاب العقود المؤقتة.