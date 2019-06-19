إحباط هجوم حوثي في الحديدة.. والتحالف يدك الانقلابيين بصعدة

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، فجر الأربعاء، هجوما حوثيا هو الأعنف بمحافظة الحديدة غربي البلاد، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات للمليشيا الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقال مصدر عسكري ميداني لـ"العين الإخبارية"، إن معارك عنيفة اندلعت في "كيلو 8" ومحيط مستشفى "22 مايو" في شارع الخمسين وسط المدينة الساحلية، بعد استهداف المليشيا مواقع القوات المشتركة براجمات صواريخ الكاتيوشا.

وأضاف المصدر، أن هجوما مكثفا آخر اندلع بالتزامن مع المعارك في الخطوط المتقدمة، وحاولت مليشيا الحوثي قطع خط إمداد القوات المشتركة بالسيطرة على بلدة "الجبلية" التابعة لمديرية التحيتا بالريف الجنوبي.

وأعلنت قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي صالح، أنها دمرت في عملية استهداف محكم، مواقع مدفعية مليشيا الحوثي خلف كلية الهندسة شرقي مدينة الحديدة، والتي كانت تستخدمها للتغطية النارية لتقدم مجموعاتها المهاجمة.

وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة عقب تصدي القوات المشتركة لهجوم المليشيا الإرهابية، والذي اعتبرته المقاومة الوطنية، في بيان صحفي، هجوما فاشلا لكنه تطور خطير ونقض غير معلن لاتفاق ستوكهولم.



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وذكر متحدث المقاومة العميد الركن صادق دويد، أن ‏التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي في الحديدة يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.

وجدد المسؤول العسكري، وهو عضو الوفد الحكومي في اللجنة الأممية لإعادة الانتشار بالحديدة، الالتزام باتفاق ستوكهولم، داعيا الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه التصرفات الإرهابية المهددة للاتفاق، ملوحا بالحسم العسكري كحل في حال استمر التراخي الأممي.

قصف مجمع تجاري

مليشيا الحوثي قصفت قبل ساعات من بدء هجومها الإرهابي مجمع إخوان ثابت التجاري شرق مدينة الحديدة، ونشب على إثره حريق هائل التهم أحد مستودعات التخزين.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قصف مليشيا الحوثي استهدف المستودع الثالث بشكل مباشر وتسببت باشتعال النيران فيه، علاوة على قصف سكن الموظفين الذين عاد عدد منهم للبدء في إعادة تأهيله والاستعداد لتشغيل محطات الإنتاج.

وسجلت عمليات الساحل الغربي في تقرير لها ارتكاب مليشيا الحوثي خلال شهر يونيو الجاري أكثر من 763 خرقا لوقف إطلاق النار، وذلك في تصاعد خطير للخروقات ارتفعت خلال الـ6 الأشهر الماضية إلى 6 آلاف و274 انتهاكا.

التحالف يدك الحوثيين بصعدة

في سياق الوضع العسكري، استهدفت مروحيات التحالف العربي، مواقع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية وذلك في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية: إن مروحيات الأباتشي دكت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في "جبل النار" و"مثلث باقم" وتلال "رمدان"، و"الكوفية" بمديرية باقم شمال صعدة.

وأسفر القصف عن مقتل 7 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عدد من العربات القتالية، حسب وزارة الدفاع اليمنية.