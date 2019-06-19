هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية بالموصل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدف هجوم صاروخي قاعدة عسكرية عراقية في الموصل تستضيف قوات أمريكية، في ثاني واقعة من نوعها خلال 48 ساعة، وفي ظل تصاعد التوتر بالمنطقة وارتفاع وتيرة الهجمات الإيرانية على المصالح والقوات الأمريكية.
وأفاد بيان للجيش العراقي بأن صاروخا من طراز "كاتيوشا" قصير المدى، سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مدينة الموصل شمالي البلاد، ولم يذكر البيان تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية.
وقال القائد العسكري في مدينة الموصل: إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، مضيفا أن الصاروخ المحلي الصنع أطلق من غرب الموصل عبر نهر دجلة.
ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية أن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا على القاعدة.
وكانت ثلاثة صواريخ، سقطت الإثنين على قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمالي بغداد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق هذه الصواريخ.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن قوات الأمن عثرت على منصة الصاروخ الذي تم إطلاقه في الموصل ونشرت العديد من الصور لهذه المنصة التي عثرت عليها قوات الامن.
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