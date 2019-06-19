روسيا: أمريكا «تستفز» إيران بتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط

قالت روسيا ،اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على الولايات المتحدة التخلي عما وصفته بالخطط الاستفزازية لنشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط وإلا جازفت بنشوب حرب مع إيران.
وجاءت التصريحات على لسان سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالات أنباء روسية وبعد إعلان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أمس الاثنين عن اعتزام واشنطن إرسال نحو ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لأغراض دفاعية.
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