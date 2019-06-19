مقتل 15 جنديا في هجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في نيجيريا

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كانو: أفادت مصادر عسكرية الثلاثاء بأن 15 جنديا على الأقل قتلوا في هجوم شنته جماعة بوكو حرام الجهادية مساء الإثنين على قاعدة للجيش النيجيري في شمال شرق البلاد.

وقال ضابط نيجيري طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "تم العثور على جثث 15 جنديا، ولا يزال هناك عدد من الجنود في عداد المفقودين".

كما أكد مصدر عسكري آخر في اتصال هاتفي معه وقوع الهجوم الذي استهدف قاعدة غاجيرام.

