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كانو: أفادت مصادر عسكرية الثلاثاء بأن 15 جنديا على الأقل قتلوا في هجوم شنته جماعة بوكو حرام الجهادية مساء الإثنين على قاعدة للجيش النيجيري في شمال شرق البلاد.
وقال ضابط نيجيري طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "تم العثور على جثث 15 جنديا، ولا يزال هناك عدد من الجنود في عداد المفقودين".
كما أكد مصدر عسكري آخر في اتصال هاتفي معه وقوع الهجوم الذي استهدف قاعدة غاجيرام.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 15 جنديا في هجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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