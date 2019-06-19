شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: مزاعم هيومن رايتس حول وفاة مرسى ادعاءات كاذبة مقابل أجر مادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر حزب الريادة، ممارسات منظمة هيومن رايتس ووتش وما أثارته مؤخرًا بخصوص وفاة محمد مرسى، معلنًا أن ما جاء فى سلسلة التغريدات التى نشرتها رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسون، هى ادعاءات واهية وكذب مسبب نظير مقابل مادى من قوى الشر.

وقال الحزب في بيانه، إن منظمة هيومن رايتس ووتش مشبوهة، وأن مصر وشعبها وقياداتها ورئيسها أقوى من أى أكاذيب، وأقوى من أى ادعاءات وأن مصر هى التى علمت العالم الحضارة والثقافة والأمانة.

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وأشار حزب الريادة، إلى أن مصر لن تتأثر بهذا الأكاذيب، وثقتنا فى الله وأنفسنا أقوى بكثير من المخططات الفاشلة لزعزعه الاستقرار، وتحيا مصر وشعبها وقياداتها ورئيسها الذى حارب الإرهاب وحقق التنمية فى وقت واحد.