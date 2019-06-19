شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يُطلق حملة "دافع عن بلدك" بمقاطعة المنتجات والشركات التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب "المصريين الأحرار" حملة "دافع عن بلدك" بمقاطعة المصريين فى أرجاء العالم لكافة المنتجات والسلع والشركات التركية، بعد تزايد الوتيرة العدائية التى تنتهجها القيادة التركية تجاه مصر وشعبها.

وناشد الدكتور عصام خليل، الشعب المصري التفاعل الجاد مع حملة المقاطعة لتكون رسالة شعبية لقيادة الدولة التركية، مضيفًا: "ومن منطلق وطني بات لزامًا علينا كمصريين مقاطعة كافة المنتجات والشركات والسلع التركية".

وأكد رئيس حزب "المصريين الأحرار" أن جموع المصريين يقدرون الشعب التركى الذى يتجرع المرارة من قمع قيادته الديكتاتورية التي تتفنن فى إيذاءه وإقحام بلادهم فى معارك للدفاع عن الإرهاب وإغداق الأموال على جماعات إرهابية.

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