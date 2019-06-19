شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قوى البرلمان": تصريحات أردوغان عن وفاة مرسى مرفوضة وتدخل فى الشأن الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، تصريحات الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، حول وفاة المعزول محمد مرسى العياط.

وأضافت "درويش" - فى بيان لها منذ قليل- أن تصريحات إردوغان مرفوضة كليا، فهو يدافع عن عضو بجماعة إرهابية وصادر بحقه أحكام قضائية، مؤكدة أن الشعب المصرى يرفض تدخل الرئيس التركى أو أى شخص آخر فى الشأن المصرى الداخلى.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لا تتدخل فى شئون الدول الآخرى، لافتة إلى أن مصر لم تتدخل فى انتهاك حقوق الإنسان فى تركيا على الرغم من اعتقال إردوغان الآلاف من أبناء الشعب التركى خلال فترة حكمه.