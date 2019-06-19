نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية أكبر من الرد على مسرحية أردوغان الهزلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة، التصريحات الاستفزازية التى صدرت عن رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، حول وفاة محمد مرسى العياط، أثناء محاكمته بتهمة التخابر.

وأكد سعدة، فى بيان له، أن الدولة المصرية أكبر من الرد على هذه المهاترات، كما أنه ليس بجديد على الرئيس التركى هذه المسرحيات الهزلية، التى أصبحت مفضوحة امام العالم كله، ومعلوم للجميع أن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان. ‌ ‌

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