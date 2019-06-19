شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بالبرلمان ترفض تصريحات أردوغان: تدل على كره دفين للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضها وبشكل قاطع لكل ما جاء فى تصريحات رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنه فى الوقت الذى يشن فيه رجب طيب أردوغان حملة قمع ممنهجة لم تشهدها تركيا من قبل سواء ضد الإعلام والإعلاميين والقضاه وقادة الجيش التركى وسجنهم بتهم ملفقة ضدهم إضافة إلى انهيار الاقتصاد التركى، وبدء مظاهرات الشعب التركى ضد سياسات أردوغان واستبداده وإعادة الانتخابات الحرة التى فازت فيها المعارضة يخرج هذا الطاغية ليشكك فى نزاهة القضاء المصرى عقب وفاة محمد مرسى.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى بيان له أصدره باسم اللجنة، إن العام الذى شهدت فيه مصر حكم محمد مرسى كانت سنة استبدادية فى الحكم لم تراها الدولة المصرية من قبل، حيث قام بمحاصرة المحكمة الدستورية وإقصاء النائب العام فى مخالفة صارخة للدستور وحاصر مدينة الإنتاج الاعلامى وقام بحرق مؤسسات الدولة مثل المجمع العلمى وعشرات الكنائس إضافة إلى استشهاد الكثير من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وأضاف علاء عابد، "أننا نجد الطاغية أردوغان يخرج علينا ويهاجم الدولة المصرية ويشكك فى مؤسسات الدولة الوطنية المصرية".

وتابع "عابد" أن تصريحات أردوغان لاتدل إلا على كره دفين داخله للشعب المصرى العظيم الذى أفشل مخططه فى الإمبراطورية العثمانية الحديثة التى أراد تكوينها بعد رفض الاتحاد الأوروبى انضمام الطاغية إليه لعدم تطبيقه لحقوق الإنسان ولوجود الكثير من حالات الاختفاء القسرى وإدخال معارضيه إلى سجونه التى حولها لسلخانات لتعذيب معارضيه.