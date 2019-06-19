شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تضامن البرلمان": تصريحات أردوغان بشأن وفاة مرسى أكاذيب وافتراءات وتحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، رفضه وإدانته بأشد العبارات، التصريحات الأخيرة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والتى أطلقها حول وفاة المعزول محمد مرسى، وما ورد فيها من أكاذيب وافتراءات وتحريض على الدولة المصرية وقيادتها.

وقال أبو حامد إن هذه التصريحات هى تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى، وتعمد نشر الأكاذيب والافتراءات حول ملابسات وفاة المعزول محمد مرسي فى محاولة لإثارة مشاعر الكراهية ضد مصر، كما إنها تنطوى على تشجيع و تحريض لجماعات الإرهاب ضد الشعب المصرى وقيادته.

وأوضح أبو حامد أن أردوغان الإرهابى الذى يدعم جماعات الإرهاب ويمارس كافة أنواع الديكتاتورية ضد شعبه ومعارضيه قد دأب على إطلاق مثل هذه التصريحات المسيئة، والتى تعبر عن حقده وكراهيته وعداوته للشعب المصرى وقيادته منذ ثورة 30 يونيو عام 2013، والتى قضت على أحلامه ومخططاته هو وتنظيم الإخوان الدولى فى دول منطقتنا العربية.

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وأكد أبو حامد أنه قد آن الأوان لردع هذه السلوكيات العدائية لديكتاتور تركيا، وأنه يحب على الدولة المصرية ومؤسساتها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

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