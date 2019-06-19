طائرات حربية روسية تشن غارات على ريف حلب الجنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - ( د ب أ):

كثفت الطائرات الحربية الروسية والسورية غاراتها على مناطق سيطرة المعارضة في حلب وإدلب مساء الثلاثاء.

وقال قائد عسكري في جيش إدلب الحر التابع للجيش السوري الحر المعارض لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ): قصفت طائرات حربية روسية قرية سفوهن وبلدتي كفرعويد وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة أكثر من 10 بجروح إضافة إلى دمار واسع في المنطقة".

واضاف القائد العسكري،الذي لم يتم تسميته، "قتل أكثر من 13 عنصراً من مقاتلي جيش إدلب الحر بينهم ناشط إعلامي في قصف صاروخي على سيارة كانت تقلهم في جبهات ريف حماة".

من جانبها ،قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لـ (د ب أ) إن "طائرات حربية سورية استهدفت مواقع لهيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا/ قرب المحطة الكهرباء وايكاردا على أوتوستراد حلب – دمشق بريف حلب الجنوبي، كما قصفت مقاتلات روسية مواقع النصرة في محيط جبل الأربعين والمسطومة في ريف إدلب الجنوبي".