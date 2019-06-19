بومبيو: الرئيس ترامب لا يريد حربا مع إيران ولكن ردعها

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " لا يريد حربا" وإنما يريد ردع إيران.

وأضاف بومبيو للصحفيين، بعد اجتماعه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي والجنرال ريتشارد كلارك قائد القوات الخاصة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، "لقد تبادلنا عدة رسائل مع إيران وإننا نريد ردعها" ولا نريد الحرب "، مشيرا إلى تعاون بلاده مع الشركاء في هذا الصدد.

تأتي تصريحات بومبيو بعد اتهامات امريكية لايران بالضلوع في تفجير ناقلتي نفط في خليج عمان مؤخرا ، وهو مانفته طهران .

كما تأتي التصريحات في وقت يشهد توترا بين إيران والولايات المتحدة بعد قيام الأخيرة بتشديد العقوبات على الأولي والتي تشمل صادرات النفط، مما دفع طهران إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية ، وردت واشنطن على ذلك بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.