ترامب يتوجه إلى فلوريدا لأطلاق حملته للانتخابات الرئاسية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن اليوم الثلاثاء، قاصدا ولاية فلوريدا لاطلاق حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2020، لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المقرر عقد الاجتماع الجماهيري الحاشد في ساحة تتسع لنحو20 الف شخص ؛حيث قال الرئيس أن كثيرين أخرين تقدموا للحصول على تذاكر للدخول.