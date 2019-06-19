محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن اليوم الثلاثاء، قاصدا ولاية فلوريدا لاطلاق حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2020، لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
ومن المقرر عقد الاجتماع الجماهيري الحاشد في ساحة تتسع لنحو20 الف شخص ؛حيث قال الرئيس أن كثيرين أخرين تقدموا للحصول على تذاكر للدخول.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتوجه إلى فلوريدا لأطلاق حملته للانتخابات الرئاسية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.