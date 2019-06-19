سقوط صاروخين قرب قاعدة عراقية تستضيف جنودا أمريكيين في الموصل

أفاد بيان للجيش العراقي بأن صاروخاً سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مدينة الموصل بشمال البلاد في وقت نهاية يوم الثلاثاء، في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية. وقال

إن الصاروخ الذي أطلق كان من طراز كاتيوشا قصير المدى.

وقال القائد العسكري في مدينة الموصل إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار. وأضاف دون الخوض

في تفاصيل أن الصاروخ المحلي الصنع أطلق من غرب الموصل عبر نهر دجلة.

وقالت مصادر أمنية لرويترز بشكل منفصل إن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا على القاعدة، وسقطت ثلاثة صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمالي بغداد يوم الاثنين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ قرب قواعد عراقية هذا الأسبوع.