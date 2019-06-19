أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن افتتاح مكتبه في محافظة صعدة شمال العاصمة اليمنية صنعاء، والبدء برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة، وتعيين سعيد الزهراني مديرا للمكتب. وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن افتتاح المكتب في صعدة، يأتي ضمن خطة البرنامج التنموية، التي تشمل كل المحافظات اليمنية، لتكون صعدة من ضمن المحافظات، التي تستقبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إيمانا من البرنامج لانتقال صعدة من الدمار إلى التنمية والإعمار، وإيمانا من البرنامج بأهمية دوره في خدمة كل اليمنيين دون تفرقة أو تمييز. أشار آل جابر إلى أن البرنامج ورغم عمره القصير، الذي لم يتجاوز 9 أشهر إلا أنه تم عمل أكثر من 68 مشروعا تنمويا، يعمل في سبع قطاعات حيوية وهي: الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية، والحكومية، مضيفا أن البرنامج لا يقتصر دعمه للأشقاء في اليمن، عبر هذه القطاعات فقط، بل يتجاوز ذلك إلى دعم الحكومة اليمنية بمنح شهرية من المشتقات النفطية، تبلغ قيمتها 60 مليون دولار شهريا، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، إلى جانب مساهمة هذه المنحة الشهرية في استمرار العمل في محطات توليد الكهرباء، وحل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن السكان، في أغلب المحافظات اليمنية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنمية وإعمار اليمن يفتتح مكتبا في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.