كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح: حكومة فايز السراج لا تسير إلا على 5% من مساحة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على معركة تحرير طرابلس، قائلًا:"الجيش الليبي في مهمة وطنية وأخلاقية، والانتصار في هذه المعركة ضروري لإقامة الدولة الليبية".

وتابع رئيس مجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد جدوى من أي مفاوضات مع مليشيات طرابلس، متابعًا:" سنتفاوض مع من، مع إرهابيين وعصابات مسلحة"

وأشار إلى أن حكومة الوفاق الليبي والمليشيات التابعة لها لا تسيطر إلا على 5% من مساحة ليبيا، وبالتالي ليس من حقها الحديث باسم الشعب أو اسم ليبيا، لافتَا إلى أن الحكومة الشرعية المنبثقة من مجلس النواب الشعري، هي من تسيطر على معظم انحاء ليبيا، والحق في النهاية سينتصر.

