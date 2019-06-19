كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كتيبة تابعة لـ"الوفاق" تعلن انضمامها للجيش الليبي بعد انشقاقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 المنذر الخرطوش التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، انشقاق كتيبة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق وانضمامها إلى قيادة الجيش الليبي في طرابلس.

أفاد مسؤول إعلامي، الروسية بأن الكتيبة 185 لتابعة لحكومة الوفاق بطرابلس أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق، والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال الخرطوش، وفقاً لما ورد عن وكالة "سبوتنيك" الروسية إن "الكتيبة 185 مشاة في اللواء الثاني مشاة بإمرة فيتوري غريبيل التابع لحكومة الوفاق طرابلس، أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بكامل عتادها من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر".