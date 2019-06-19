تقديم 19 ألف خدمة صحية للمهاجرين بأربع جهات للمملكة خلال 2018

قال وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المهاجرين المتواجدين بكثافة في أربع جهات بالمملكة، استفادوا السنة الفارطة من 19 ألف خدمة صحية.

وأوضح الدكالي في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين، تعلق بالتدابير المعتمدة لاستفادة المهاجرين من الخدمات الصحية، أن هذه الخدمات شملت أيضا 4192 خدمة وقائية، بالإضافة إلى 3345 خدمة صحية داخل المستشفيات العمومية استفادت منها هذه الفئة على امتداد سنة، مستشهدا بمخطط الصحة 2025، الذي أفرد محورا يمتد من 2019 إلى 2025، ويتعلق بمخطط استراتيجي وطني حول صحة المهاجرين.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المخطط ينكب علاوة على ذلك، على تكوين مهنيي الصحة من خلال التركيز على محورية دور التربية الصحية، مع المهاجرين أنفسهم ومع المربين النظراء الذين يعمدون على تنظيم دروس في هذا الباب، لافتا إلى أن هذه الدروس، تتناول سبعة محاور تتعلق أساسا بالولوج إلى العلاج، وحماية الصحة والأمراض المعدية وصحة الأم والطفل.

كما استشهد الدكالي بمضمون الاتفاقية التي وقعها القطاع سنة 2015 مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتي مكنت من استفادة المهاجرين من جميع العلاجات التي توفرها بطاقة راميد، سواء الذين يوجدون في وضعية نظامية أو حتى الذين لا يتوفرون على بطاقة إقامة، تغليبا للجانب الإنساني للمقاربة المغربية للهجرة.