شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انفجارات متتالية من مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية في شمال اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:24 صباحًا, 19 يونيو 2019 م المناطق - واس هزت اليوم انفجارات عنيفة ومتتالية من مخازن أسلحة تابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شرق مدينة حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات دعم الشرعية في اليمن فوق سماء المنطقة ذاتها.

ودكت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن بغارات جوية في مديرية عبس, تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات متتالية من مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية في شمال اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.