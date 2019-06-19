بالصور.. منصة الصاروخ الذي اطلق قبل قليل في الموصل

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وقيادة عمليات الجيش والشرطة والامن الوطني عثرت على منصة الصاروخ الذي انطلق قبل قليل في الموصل".
واضاف ان "الصاروخ اطلق من ايمن الموصل لاستهداف احد مقار الأجهزة الأمنية في الجانب الايسر".
وافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخا نوع كاتيوشا سقط على مجمع القصور الرئاسية في الجانب الايسر من مدينة الموصل، فيما طمأن قائد عمليات نينوى نومان الزوبعي اهالي المحافظة واكد ان الوضح تحت السيطرة.
واضاف ان "الصاروخ اطلق من ايمن الموصل لاستهداف احد مقار الأجهزة الأمنية في الجانب الايسر".
وافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخا نوع كاتيوشا سقط على مجمع القصور الرئاسية في الجانب الايسر من مدينة الموصل، فيما طمأن قائد عمليات نينوى نومان الزوبعي اهالي المحافظة واكد ان الوضح تحت السيطرة.
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