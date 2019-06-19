امانة مجلس الوزراء تنفي صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا، عار عن الصحة".

واكدت الامانة "حرص مجلس الوزراء على إنهاء ملف المناصب العليا واختيار المرشحين على وفق معايير الكفاءة والنزاهة من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض".



ودعت الامانة "الشعب العراقي الى عدم تصديق مثل هذه الإشاعات أو الانجرار وراء مثل هذه الأخبار الملفقة"، داعية الى "استسقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التوصل الاجتماعي تناقلت وثائق تشير الى اسماء مرشحة لمناصب عليا في الدولة، حيث اظهرت الوثائق انتماء هؤلاء المرشحين الى الاحزاب السياسية وتوزيع تلك المناصب على اساس حزبي.