واضاف انه "لم تسجل اي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات حيث أن سقوطه كان في أرض ترابية"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية المتمثلة بالامن الوطني والحشد الشعبي والشرطة المحلية حددت مكان الانطلاق وكل شيء تحت السيطره".
ودعا الزوبعي الى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة والابتعاد عن الإشاعة"، موضحا ان "الوضع تحت السيطرة".
وافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخا نوع كاتيوشا سقط على مجمع القصور الرئاسية في الجانب الايسر من مدينة الموصل.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات نينوى تصدر توضيحا بشأن الصاروخ الذي سقط في ايسر الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.