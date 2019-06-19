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عمليات نينوى تصدر توضيحا بشأن الصاروخ الذي سقط في ايسر الموصل

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وقال قائد العمليات اللواء نومان الزوبعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نطمئن أهلنا في مدينة الموصل أن الصاروخ الذي إنطلق هو محلي الصنع"، مبينا انه "إنطلق من محاذاة الجانب الأيمن وسقط على مسافة بعيدة من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر".

واضاف انه "لم تسجل اي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات حيث أن سقوطه كان في أرض ترابية"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية المتمثلة بالامن الوطني والحشد الشعبي والشرطة المحلية حددت مكان الانطلاق وكل شيء تحت السيطره".

ودعا الزوبعي الى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة والابتعاد عن الإشاعة"، موضحا ان "الوضع تحت السيطرة".

وافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخا نوع كاتيوشا سقط على مجمع القصور الرئاسية في الجانب الايسر من مدينة الموصل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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