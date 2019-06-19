برلماني مصري: ما يفعله الإيرانيون بالمنطقة "إرهاب غاشم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، علاء عابد لـ"العين الإخبارية"، إن أفعال إيران الإجرامية في المنطقة لا يمكن تسميتها إلا "إرهاب غاشم"، وهو ما يستدعي وقوف المجتمع الدولي صفا واحد تجاه إرهاب إيران ومليشياتها.

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