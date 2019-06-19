التحالف يدك مواقع ومخازن أسلحة حوثية في الضالع وحجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي الضالع وحجة، وكبدتهم خسائر فادحة.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع حوثية في جبهة "حجر" شمال محافظة الضالع.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بمعسكر "الحساحس" الخاضع لسيطرة الانقلابيين، غرب مديرية قعطبة.

وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم للمليشيا.

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وفي محافظة حجة، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت مخازن أسلحة تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة حرض، وسُمع دوي انفجارات عنيفة.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن غارات أخرى استهدفت تجمعات حوثية في "وادي الثلاث" بمنطقة بني حسن، التابعة لمديرية "عبس" بالمحافظة ذاتها.

وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة عدد من المليشيا الحوثية وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لها.

وخلال الأيام الماضية، شنت مقاتلات التحالف، عمليات نوعية استهدفت مليشيا الحوثي بصنعاء وصعدة، رداً على العمليات الإرهابية المدعومة من إيران في الداخل اليمني ودول الجوار.