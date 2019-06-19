القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي الضالع وحجة، وكبدتهم خسائر فادحة.
وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع حوثية في جبهة "حجر" شمال محافظة الضالع.
كما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بمعسكر "الحساحس" الخاضع لسيطرة الانقلابيين، غرب مديرية قعطبة.
وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم للمليشيا.
وفي محافظة حجة، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت مخازن أسلحة تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة حرض، وسُمع دوي انفجارات عنيفة.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن غارات أخرى استهدفت تجمعات حوثية في "وادي الثلاث" بمنطقة بني حسن، التابعة لمديرية "عبس" بالمحافظة ذاتها.
وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة عدد من المليشيا الحوثية وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لها.
وخلال الأيام الماضية، شنت مقاتلات التحالف، عمليات نوعية استهدفت مليشيا الحوثي بصنعاء وصعدة، رداً على العمليات الإرهابية المدعومة من إيران في الداخل اليمني ودول الجوار.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدك مواقع ومخازن أسلحة حوثية في الضالع وحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.