الان تتابع ميليشيات الحوثي تصعّد قصفها المدفعي للأحياء السكنية في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر، الثلاثاء، بأن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تصعد من قصفها المدفعي للأحياء السكنية في الحديدة.

ووفقا لقناة العربية الحدث قالت مصادر إن سكان مناطق في مدينة الحديدة ينتظرون الموت في أي لحظة تحت قصف المدفعية الحوثية.

كشف تقرير يمني عن أن 2439 مدنيا وعسكريا قتلوا في عمليات الساحل الغربي جراء تصاعد خروقات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة، وذلك منذ سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي.

أصدر التقرير فرق الرصد المشتركة التابعة للقوات اليمنية بالساحل الغربي، اطلعت عليه “العين الإخبارية”، وذلك بعد مرور 6 أشهر من إعلان الأمم المتحدة للهدنة حتى 18 يونيو/حزيران الجاري.

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وبلغت خروقات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 6 آلاف و274 انتهاكا في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي، ووفقا للتقرير فإن بلدة “الجبلية” ومدريتي “حيس” و”الدريهمي” نالت أكبر قدر من الهجمات بحق الأبرياء المدنيين.

وأسفرت خروقات المليشيات عن مقتل وإصابة نحو 961 مدنيا، بينهم أسر بالكامل، ويعيش بقايا أفرادها في جروح حرجة للغاية وسط رعاية طبية مكثفة في المستشفيات الميدانية المدعومة من التحالف العربي.

فيما سجل التقرير مقتل 212 جنديا وإصابة ألف و266 عسكريا في سلسلة هجمات حوثية مباشرة ومعارك عنفية وإحباط تسلل واشتباكات وصلت إلى 2640 هجوما.

وتصدر شهر إبريل الماضي، أعلى خروقات مليشيا الحوثي بواقع ألف و233 انتهاكا، تلاه شهري مارس ومايو الماضيين بواقع 1054- 1109 خرق.

وخلال الـ18 يوما من شهر يونيو الجاري تصاعدت هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية ورصد التقرير (763) انتهاكا، فيما شهدت 13 يوما من شهر ديسمبر الماضي 447 خرقا، وسجل خلال شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير مطلع العام الجاري بواقع 717 -951 انتهاكا.