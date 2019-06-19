"الانتقالي السوداني" يعيّن واليا للخرطوم

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، قراراً بتعيين الفريق الركن أحمد عبدون حماد، والياً لولاية الخرطوم، خلفاً للحاكم السابق مرتضى وراق، الذي استقال قبل أسبوعين.

وأدى عبدون اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحضور رئيس القضاء ونائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان حميدتي.

وعبر حاكم الخرطوم الجديد، خلال تصريح صحفي، عن شكره وتقديره على الثقة الكبيرة التي أولاها له المجلس العسكري الانتقالي.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً دؤوباً يتركز على توفير الأمن والاستقرار والمحافظة عليه وتوفير السلع والخدمات الضرورية للسودانيين، وحل مشكلة المواصلات والاستعداد الجيد للعام الدراسي في الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري، بجانب الاستعداد لموسم الخريف.

وأكد على الاهتمام بالشباب والرياضة ومنع التغول على الميادين وزيادة الإنارة الليلية في كل المواقع، منعاً للجريمة والظواهر السالبة.