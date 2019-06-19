قناة: سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع في العراق تتواجد به قوات أمريكية

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها في تأكيده سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في الموصل.

وبحسب المراسل فإن المجمع يستضيف مجموعة من المدربين الأمريكيين في العراق.

يأتي هذا في حين أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، منع أي قوة أجنبية أو تشكيلات مسلحة بالعمل أو الحركة على الأرض خارج إطار الجيش العراقي، في إشارة إلى رغبة بلاده في إنهاء تدخلات إيران ومليشياتها الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار البلاد.

وأضاف عبدالمهدي، في بيان: "نؤكد مجدداً منع أي قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية دون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية، ومنع أي دولة من الإقليم أو خارجه من الوجود على الأرض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف آخر سواء أكان دولة مجاورة أخرى أو أي وجود أجنبي داخل العراق أو خارجه بدون اتفاق مع الحكومة العراقية".

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وتابع: "يمنع عمل أي قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج إمرة وإشراف

القائد العام للقوات المسلحة من أن تكون لها حركة أو عمليات أو مخازن أو صناعات خارج معرفة وإدارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت إشراف القائد العام".

ولفت رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى أن "البلاد مرت خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ووجود قوات أجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة أو استخدام أراضي العراق لأعمال مسلحة ضد أهداف ودول وقوى خارج إرادة الدولة العراقية".