البرلمان المصري: أردوغان ديكتاتور وتدخله في شؤون مصر أمر مرفوض

رد المتحدث باسم ​مجلس النواب​ المصري صلاح حسب الله على تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بشأن وفاة الرئيس المصري السابق ​محمد مرسي​، معتبرًا أنها "تدخل سافر في شؤون مصر".

وأكّد حسب الله، في بيان، أن "ثورة ​الشعب المصري​ العظيم في 30 حزيران عام 2013 قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، وجعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها".

ووصف حسب الله أردوغان بـ"الطاغية والديكتاتور الذى ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته، وحول سجون ​تركيا​ إلى سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه في دولة الخلافة، وتحالفه مع قوى الشر والظلام و​الإرهاب​ ممثلة في جماعة الإخوان الإرهابية".

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ولفت إلى أن "بعد سقوط هذه الجماعة المارقة اتجه أردوغان إلى الهجوم الحاد على مصر في محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيًا، لكن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن مصر دولة كبيرة لها دورها الريادي والمحوري بقيادة الزعيم البطل الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية".

وكانت ​النيابة العامة المصرية​ قد أعلنت أن الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله ​الجيش​ من السلطة يوم 3 تموز 2013، توفي يوم الاثنين جراء نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته جنوبي ​القاهرة​ في القضية المعروفة إعلامية بـ "التخابر مع حماس"، فيما أوضح مصدر طبي لاحقا أن الرئيس المصري الأسبق فارق الحياة بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وحمل أردوغان السلطات المصرية بقيادة السيسي المسؤولية عن وفاة مرسي، واصفًا الرئيس المصري الحالي بالديكتاتور، فيما أعرب عن شكوكه بخصوص رواية القاهرة عن ملابسات وفاة مرسي.