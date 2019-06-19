شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام ائتلاف دعم مصر: حديث أردوغان عن وفاة محمد مرسى خبيث وتدخلاته مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسى، مؤكدًا أنها استمرار لنهجه السافر فى التدخل بالشأن المصرى، والمزايدة غير المقبولة.

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وأكد السجينى، فى تصريحات له مساء الثلاثاء، أن الأكاذيب التى تروج من قبل أردوغان بشأن وفاة محمد مرسى، ما هي إلا من وحى الخيال الوهمى له، وأن السلطات المختصة فى مصر وعلى رأسها النائب العام أصدرت التفاصيل الكاملة بشأن الوفاة التى حدثت أمام الجميع بقاعة المحاكمة، وبحضرة العديد من المتهمين من أتباعه فى القضية، التى كانت تنظر والخاصة بالتخابر.

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ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أن أردوغان الذى يروج لسيناريوهات خبيثة بشأن الوفاة، لا يدرك أن مصر دولة قانون وذات مؤسسات قوية قادرة على مواصلة دورها المنوط بها دون الالتفات لمثل هذه الأكاذيب التى تروج من رئيس حول بلاده لسجون وساحة للإرهابيين وملجأ لقوى الشر والظلام.

وأكد السجينى، أن القضاء المصرى يؤدى دوره الوطنى والمستقل، وذلك فى نظر جميع القضايا بكل شفافية ونزاهة، دون أى تدخلات، سواء خارجية أو داخلية، وهو من المؤسسات الوطنية التى يثق فيها الشعب المصرى ويعتز ويفتخر بأدائها.

ودعا أمين عام الأغلبية، إردوغان وأمثاله من الحكام أصحاب الهوى فى طروحاتهم السياسية، أن ينظروا إلى التحديات التى تواجه أوطانهم بدلاً من الاستمرار فى المحاولات البائسة فى تغيير الحقائق وبث الأكاذيب والفتن فى البلاد المحيطة.