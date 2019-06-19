شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: تصريحات أردوغان بشأن وفاة محمد مرسى مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن وفاة الإخوانى محمد مرسى مرفوضة جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن أردوغان يمارس قمعا وانتهاكات كبيرة بشأن حقوق الإنسان فى دولته ثم يخرج ليهاجم مصر.

وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، أن أردوغان سجن صحفيين وقضاة وضباط جيش وشرطة ثم يخرج ليتكلم عن الديمقراطية والحرية، لافتا إلى أن خروج جماعة الإخوان من السلطة فى مصر أصابه بالجنون بسبب انتهاء وهم الخلافة الذى كان يعد له.

وأكد أبو العلا أن سياسات أردوغان تسببت في توتر العلاقات التركية مع كل الدول العربية باستثناء تميم بن حمد، لافتا إلى أن تركيا تعانى بشدة بسبب تصرفاته حاليا.