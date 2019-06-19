شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: تصريحات أردوغان عن مصر تدخلات سافرة فى الشأن الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان حزب مستقبل وطن ما جاء فى تصريحات رجب طيب أردوغان عن مصر، حيث تضمنت تدخلات سافرة فى الشأن الداخلى المصرى، وخروج عن اللياقة السياسية، وكل الأعراف الدبلوماسية المعهودة.

ويدعو الحزب أن يولى الرئيس التركى جهوده إلى ما يحقق مصالح أنقرة فى علاقاتها الدولية المتذبذبة، وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التى عصفت بشعبه تحت حكم حزب العدالة والتنمية، والتدخلات السافرة لأردوغان للإطاحة بالمعارضين وقمع الصحفيين والسياسيين والقضاة.

وبدلا عن نهج أردوغان العدوانى الذى ينتهجه حيال مصر منذ إسقاط نظام الإخوان الدموى، ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة عليه توجيه ذلك الدعم إلى شعبه، الذى يعانى من ديون دولته البالغة بحسب بيانات البنك المركزى التركى نحو 452.7 مليار دولار.

كما يؤكد الحزب بأن إرادة المصريين ستظل صلبة فى وجه أطماع أردوغان التى كانت على مقربة من أن تتحقق على يد الإخوان، لولا أن أنقذ المصريون المنطقة، وهو ما يفسر العداء الأحمق لمصر من قبل لنظام أردوغان.