شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: تصريحات أردوغان حمقاء وتجاوزت كل الخطوط الحمراء وخرجت عن الأعراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التدخل السافر للرئيس التركى في الشأن المصرى، تعقيبا على وفاة محمد مرسى الرئيس المعزول، مؤكدا أن أردوغان تجاوز كل الخطوط الحمراء، وخرج عن الأعراف السياسية والدبلوماسية.

وأكد وهدان فى بيان له، أن تصريحات «أردوغان» تؤكد إصابته بجنون العظمة، وانفصامه عن الواقع وتدخله فى شئون مصر، وهى محاولة للظهور كخليفة للعالم الإسلامي على حساب التدخل في شئون الدول.

وأضاف "وكيل النواب"، أن أردوغان لا يعلم أن الشعب المصرى هو الذى اختار قيادته فى انتخابات حرة، وديمقراطية، وهو الذى لفظ جماعة الإخوان خارج الحكم فى ثورة 2013، مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن يملئ على المصريين إرادتهم.

وطالب "نائب رئيس حزب الوفد" أردوغان بأن يولي اهتمامته في شئون دولته الخاصة ومصالح شعبه بدلا من الهرطقه والتصريحات الحمقاء التي تعود عليها منذ عزل الإخوان من حكم مصر، مؤكدا ان احترام إرادة الشعوب يجب أن تكون هي نقطة الانطلاق في إقامة علاقة طبيعية ومتوازنة بين الدول.