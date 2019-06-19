شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تشريعية النواب : تصريحات أردوغان تؤكد دعم تركيا للإرهاب الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ايهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تؤكد رعاية ودعم، وتورط النظام التركي للأرهاب الدولى والتنظيمات الإرهابية التى تعمل على إحداث خلل بالسلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن تصريحات أردوغان، تخالف كل المواثيق الدولية، بتدخله السافر في الشأن المصرى الداخلى، مؤكدا أن تلك التصريحات تضع أردوغان تحت طائلة القانون و تؤكد تورطه و نظامه في الجرائم الأرهابية التي ترتكب ضد المصريين

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و أضاف مصر دولة ذات سيادة والشعب المصري داعم للدولة و مؤسساتها الدستورية فمصر دولة قانون ومؤسسات، ولها نظام قضائى مستقبل لا تقبل الدولة و لا يقبل قضاءها التدخل فى شئونه.

وأختتم الطماوز تصريحاته بأن مصر ستنتصر على قوى الشر والإرهاب، وسيسقط أعدائها، ومنهم النظام التركى الداعم للإرهاب والإرهابيين.

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