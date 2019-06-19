شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات البرلمان" تستنكر تصريحات أردوغان: خروج عن أدب اللياقة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب التصريحات السافرة، الصادرة من رجب طيب أوردغان، بشأن وفاة محمد مرسى العياط، وما تضمنته تلك التصريحات من خروج عن أداب اللياقة السياسية، والأعراف الدبلوماسية العريقة، والمتعارف عليها، فضلا عن ما تضمنته تلك التصريحات من تدخل فى الشأن المصرى، وهو الأمر الذى أثار حفيظة واستياء جموع الشعب المصرى بكل طوائفه.

وأكد النائب أحمد بدوى، رئيس اتصالات البرلمان، فى بيان له اليوم، وأعضاء هيئة مكتب اللجنة، أن مصر أحرص ما تكون على احترام حقوق الإنسان بعيدا عن الأكاذيب التى اعتاد النظام التركى المعروف بولائه، ودعمه الكامل لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ترويجها واختلاق سيناريوهات وهمية وشائعات وأكاذيب لإثارة البلبلة عبر الفضائيات الممولة من تركيا وقطر، ومعهم منظمات السبوبة المخترقة من التنظيم الدولي للجماعة.

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وأكدت لجنة الاتصالات فى بيانها أن الجميع يدرك جيدا أن هذه الأساليب تزيد من صلابة الشعب المصرى فى مواجهة هذه الحملات المغرضة ضد مصر وقيادتها.

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