لفتت أوساط سياسية، لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن "الزيارة التي بدأها قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ أمس إلى ​المملكة العربية السعودية​ تلبية لدعوة نظيره السعودي للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشيْ البلدين وتبادل الخبرات العسكرية، تشكّل رسالة لا لبس فيها إلى حرص المملكة على دعم المؤسسات ال​لبنان​ية، السياسية والعسكرية، باعتبارها عنوان "الشرعية"، وعلى قاعدة الموقف السعودي والدولي الذي يلتقي على دعم ​الجيش اللبناني​ بوصفه المدافع الوحيد عن لبنان وأرضه. علماً أن ثمة رصْداً لما ستحمله لقاءات العماد عون في المملكة وخلاصاتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط سياسية لـ"الراي": زيارة قائد الجيس الى السعودية تؤكد حرص المملكة على دعم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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