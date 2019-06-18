قام فوج اطفاء ​اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل​ باطفاء الحريق في مكب ​النفايات​ التابع ل​بلدة شقرا​ بعد التواصل مع ​البلدية​، و بعد معاناة المواطنين من سلسلة الروائح الكريهة والغازات السامة التي انبعثت من جراء هذا الحريق في بلدتي ​ميس الجبل​ و​بليدا​ واضطرار البعض الى مغادرة منازلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اطفاءالحريق في مكب النفايات التابع لبلدة شقرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.