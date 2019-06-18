النشرة: نقل فلسطيني الى المستشفى بعد انهيار جزء من السقف في محله

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "رجلًا فلسطينيًا يدعى عمران محمد الحاج من مخيم البص في منطقة صور أصيب بجروح طفيفة في الرأس واليد أثناء عمله في محله على الجهة الشمالية للمخيم، بعد إنهيار جزء من كتلة اسمنتية من السقف ونقل على أثرها الى المستشفى للمعالجة".
وناشد الحاج "مدير الأونروا في منطقة صور فوزي كساب ومدير مخيم البص رائف احمد، واللجنة الشعبية في مخيم البص وكل المعنيين التحرك الفوري والسريع لايجاد حل انساني لهذه المشكلة التي تسبب خطراً داهماً ومستمراً على أرواح الأبرياء".
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