نزار زكا غادر إلى أميركا في زيارة عائلية

غادر رجل الأعمال ​نزار زكا​ الذي كان معتقلاً في ​إيران​، فجر اليوم، إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، في زيارة عائلية، للقاء أبنائه الثلاثة للمرة الأولى منذ توقيفه قبل 4 أعوام في إيران.

وكان زكا قد عاد إلى بيروت منذ أيام بعد الافراج عنه في إيران بمسعى من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وزار زكا لدى وصوله إلى بيروت الرئيس ميشال عون وأكد من قصر بعبدا انه "ما عشته خلال توقيفي في ​ايران​ كان صعبا جدا وكنت بمثابة رهينة ولا أتخيل أي أحد تعذب مثلما تعذبت في هذه المرحلة ولا عذاب يساوي الغذاب الذي عشته خلال فترة اعتقالي" وكانت مرحلة صعبة علي وعلى عائلتي".